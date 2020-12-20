DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DARP KAMERADA

Haber: - Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık çalışanlarını adım adım takip ederek darp ettikleri anları ise kameralara yansıdı. Bahçelievler'de 16 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan sağlık çalışanları M.D., ve I.K.,'nın darp edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyeyen polis ekipleri, yaşları küçük H.A., ve D.E.,'yi yakaladı. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------------

İki sağlık çalışanının yürümesiŞüphelilerin sağlık çalışanlarını darp etmesiOlaydan sonra şüphelilerin olay yerinden ayrılmasıŞüphelilerin emniyetten çıkarılmasıGenel ve detaylar

==================

2- EVDE ÖLÜ BULUNAN SENARİST ALPÖZGEN'İN KARDEŞİ: SAĞLIĞI YERİNDE VE MUTLUYDU

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de arkadaşının evinde ölü bulunan yazar ve senarist Alper Alpözgen'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Alper Alpözgen'in ölüm haberini alan yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kardeşi Cenker Alpözgen, ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatırken, "Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu" dedi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, gece saatlerinde arkadaşını ziyarete gitmiş, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek uyumak için misafir odasına geçmişti. Alpözgen'i odada hareketsiz şekildi yattığını gören arkadaşı panikleyerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Otopsi işlemleri için Alpözgen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ Haberi alır almaz Rusya'dan gelen kardeşi Cenker Alpözgen, "Çocukken romatizma hastalığı vardı, o geçti gitti. Senaryo işleri ile uğraşıyordu. EXXEN programına bir şeyler yazıyordu. "Gittiği evdeki arkadaşını tanımıyorum. Olayın pek detayını bilmiyorum. Rusya'da yaşıyorum. Devamlı görüşüyoruz. 10 gün önce ben yine İstanbul'daydım görüştük kendisiyle, gayet iyi durumdaydı. Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu" dedi.

"ÇOK MUHTEŞEM BİR ADAMDI"Arkadaşı Fehmi Dalsaldı ise " Biz 10 yaşından beri beraberdik. Yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız şov bizim çocukluk hayalimizdi. O çok muhteşem bir yazardı. O yazardı ben ise yazdığı karakterleri seslendirirdim. Çok merhametli, saygılı ve dürüst bir adamdı. Arkadaşının kim olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------Adli Tıp Kurumu'na gelen Alpözgen'in yakınları -Röpler -Genel ve detaylar

==================

3- BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNDE 30, BAHÇE VE YOLLARDA 170 KEDİYE BAKIYOR

Erol DEĞİRMENCİ - Şahin BOZKURT/ İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde yaşayan ve 58 yaşındaki Müjgan Taşpınar, evinde 30, apartmanın bahçesinde 60 kediye bakıyor. Hayvanseverlerden destek isteyen Taşpınar, " Hayvanseverler gönderiyordu ama şu pandemiden beri gönderen yok. Tek bir kişi dışında gönderen yok. Bunun tavuğu var, ilacı var, taksisi var. Yani yetişemiyorum. Ben yurtdışından destek olacak insanlara sesleniyorum" dedi. Taşpınar, "Şu anda bahçede, caddede, sokakta, işyerine kadar toplam 170 tane kedi bakıyorum. Yani bunların kısırlaştırması, pire damlası, tedavilerini yaptırıyorum. Hayvanları doyuruyorum. 20 kişinin yapacağı işi yapıyorum" diye konuştu.

KEDİLERE TIR BRANDASINDAN ÖZEL ALANYakuplu Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe katında yaşayan, çevredeki sahipsiz kedileri evine alan Taşpınar hepsinin yiyecek, veteriner ve diğer tüm masraflarını üstlendi. 2 kızından 3 torun sahibi olan Taşpınar, evindeki 30 kedinin dışında bahçedeki 60 sevimli dostuna da sahip çıkıyor. Bahçedeki kediler için soğukta üşümemeleri adına TIR brandasından özel bir alan yaptıran Taşpınar, kışın sokaktaki dostlarına bu şekilde yardım ediyor. Aynı zamanda iş yeri Çağlayan'da olan Taşpınar, her sabah 05.00'te uyanıp çalıştığı yere kadar toplam 170 kedi için mama bırakıyor. Her kedisine ayrı bir isim takan ve aralarında özel bir bağ oluşan Taşpınar'a kediler de isimleri ile seslendikleri anda yanına gelerek tepki veriyor.

"20 KİŞİNİN YAPACAĞI İŞİ YAPIYORUM"Baktığı kedilerin tüm masraflarını üstlenen ve sabah 05.00'ten itibaren dostlarına vakit ayırmaya başlayan Taşpınar, 20 kişinin yapacağı işi yaptığını söyleyerek, "Çocukluğumdan beri ben kedi bakıyorum. Daha önce Bahçelievler'de de kedi bakıyordum, hatta oradan da birkaç tane getirdim. Burada 11 yılı geçti. Şu anda bahçede, caddede, sokakta, işyerine kadar toplam 170 tane kedi bakıyorum. Yani bunların kısırlaştırması, pire damlası, tedavilerini yaptırıyorum. Hayvanları doyuruyorum. 20 kişinin yapacağı işi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"58 YAŞINDAYIM GÜNDE 30 KİLO SU, 15 KİLO MAMA TAŞIYORUM"Taşpınar, "Ben 58 yaşındayım günde 30 kilo su, 15 kilo mama taşıyorum. Günlük masrafları sadece kuru mama olarak 150 lira. Diyorum ya, hayvanseverler gönderiyordu ama şu pandemiden beri gönderen yok. Tek bir kişi dışında gönderen yok. Bunun tavuğu var, ilacı var, taksisi var. Yani yetişemiyorum. Ben yurtdışından destek olacak insanlara sesleniyorum. Yakuplu'dan Çağlayan'a kadar 170 tane kedi bakıyorum. Yıllardır bakıyorum. İsteyen gelip gözleri ile de görebilir. Destek istiyorum. Yurtdışından olursa daha iyi olur, bizim Türkiye'nin hali biliyorsunuz, kimse destek olamıyor" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ DEVAMLI KEDİ BAKIYORUM"Taşpınar, çocukluğundan beri devamlı kedi baktığını söyleyerek, "Evimde akşam olunca 30 tane falan oluyor. Buraya aslında sabah 06.00'da geleceksiniz. Sabah 06.00'da hepsi duvarlarda, bahçelerde, camlarda bekliyorlar. Tavuklu ekmek vereceğim, konserve mama vereceğim diye. Onları da vermem gerekiyor, sırf kuru mama ile de olmuyor. Bakıyorum, çocukluğumdan beri devamlı kedi bakıyorum" şeklinde konuştu.

"HASTA BİLE OLSAM, SÜRÜNE SÜRÜNE ÇIKIP YİNE DOYURUYORUM"Taşpınar, "Apartmanla da ayrı mücadele ettim bu arada onları kabullendirene kadar. Gördüğünüz gibi yırtılmaz, su geçirmez TIR brandası ve içi telle örülü… Yaptırdım bunları. Kediler şimdi gündüzleri geziyorlar ama üşüyüp, acıktıkları zamanda buraya gelip yatıyorlar. İçinde minderler var. Senelerdir uğraşıyorum bu şekilde. Çocukluğumdan beri bakıyorum ama son 20 yıldır 2 oturduğum bölgede de hep var. Ben hasta bile olsam, sürüne sürüne çıkıp yine doyuruyorum. Birine para verip, yine yaptırıyorum. Yatsam bile bunları aç bırakamam" dedi.

"HEPSİNİN İSMİ VARDIR"Hepsine bir isim verdiğini söyleyen hayvansever kadın, "Evlat gibi zaten. Mesela araba çarpmış yukarıda, bana haber veriyorlar. Telefon açıyorum veterinerime, o da gelip alıyor ya da bir taksiye koydurup ona gönderiyorum. Veterinerime de devamlı borç. 2 veterinerime de sürekli borç… Severek yapıyorum. Bunlar burada yavrulamadı. Kimisini motordan çıkardım, kimisini saksağanın ağzından aldım, köpeklerin ağzından aldıklarım oldu, buraya anneleri ile atılanlar oldu. Besleme kulübem vardır benim, birkaç tane vardır. Onun içine bile gelip yavru atıyorlar. Barınak bile kısırlaştırıp, buraya atıyor. Nasıl olsa ben doyuruyorum" şeklinde konuştu.

58 yaşında olmasına rağmen her gün 170 kedi ile ilgilenen ve tüm bakım masraflarını üstlenen Taşpınar, Beylikdüzü Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının da kendilerini yoğun aradığı için numarasını engellediğini iddia ederek, "Kedisi olanın, çiziği olur. Çalıştığım için sabah 05.00'te kalkıyorum. Onları doyurmak, mamalarını hazırlamak için. Barınak da hiç yardımcı olmuyor son zamanlarda. Daha önce oldu ama şimdi hiç olmuyor. Ben şimdi bir kediyi kısırlaştırmaya 400-500 lira para veriyorum. Tedavisi de öyle. Bir kediyi götürsek, 1 hafta kalsa veterinerde 800-900 lira tutuyor. Barınak niye taktı bilmiyorum ama taktı kafayı bana. Engelledi müdür beni. İş yapmak zor geldi. Burada gördüğünüz bütün kedilerim kısırdır, yavrular hariç. Böyle uğraşıyorumö dedi.

"AÇIK BÜFE GİBİ ORASI"

Sabah 05.00'te hukuk bürosundaki işine gitmek için kalkıp yola çıktığı andan itibaren farklı noktalarda kediler için mama bıraktığını belirten Taşpınar, "Yolum 2 saat sürüyor. 2 saat gidiyorum, 2 saat geliyorum. 05.00'te kalkıyorum, 10.00'da gidiyorum. O arada hep doyurarak gidiyorum. Bahçe, kulübe, sokak, cadde… Besleme noktalarım var, kulübeler yaptırdım. Su almayan, 24 saat orada mama duruyor, yağmur da yağsa, kar da yağsa bozulmuyor. Onlar zaten öğrendiler. Giriyorlar, yiyorlar, çıkıyorlar. Açık büfe gibi orası. Sürekli gidip geliyorlar oralara. Buradan bir başlıyorum, Çağlayan'a kadar indiğim her metrobüs, minibüs, otobüs duraklarında, yolumda, caddemde ne varsa hepsini doyuruyorum" diye konuştu.