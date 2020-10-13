Son dakika... Bahçelievler'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı -İSTANBUL - Son Dakika

Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde Sevim Ş'nin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte içki dağıtımı ve satışından sorumlu olduğu değerlendirilen Ercan P, Salih Ö. ve Yavuz Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Kartal'da gözaltı sayısı 3'e çıktı

Kartal'da, avukat Hakkı Oğuzhan Ş'nin sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin zehirlenip hastanede tedavi görmesi nedeniyle dün gözaltına alınan Yavuz Ö'nün ifadesi ve yeni deliller sonucu Anıl İ. ve Güngör G. de gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden kişi sayısının 7, hastanede tedavisi devam eden kişi sayısının ise 10 olduğu öğrenildi.