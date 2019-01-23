Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu

Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu

17 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de polis ekipleri, cinsel gücü arttırıcı olarak satılan çok sayıda sahte ilaç, takviye gıda ve kozmetik ürünü ele geçirdi.

Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de  polis ekipleri, cinsel gücü arttırıcı olarak satılan çok sayıda sahte ilaç, takviye gıda ve kozmetik ürünü ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç ve takviye gıda üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte ilaç, takviye gıda ve sahte ilaç üretiminde kullanılan maddeler ile makineler ele geçirildi. Sahte ilaçların yanında kaçak olarak faaliyet gösteren imalathanede sahte kozmetik ürünlerinde imal edildiği belirlendi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan yerde İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bağlı ekipler de incelemelerde bulundu. Kaçak  iş yeri mühürlendi ve idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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