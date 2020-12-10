Bahçelievler'de sanal bahis oynanan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Bahçelievler'de sanal bahis oynanan iş yeri mühürlenirken, suçüstü yakalanan 6 kişiye toplam 26 bin 580 lira ceza uygulandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık'ta 06.30 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sanal tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerini denetleyen ekipler, 6 kişiyi sanal tombala oynarken suçüstü yakaladı. Şüphelilere Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 26 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.
İş yerindeki 11 dizüstü bilgisayara el konulurken ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alınan iş yeri sorumlusu Burçin T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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