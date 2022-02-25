Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi

25.02.2022 11:15
Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi "Şehitleri Anma Özel Programı" düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi "Şehitleri Anma Özel Programı" düzenledi. Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Türk Milleti her koşulda ülkesini savunur" dedi.

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehitleri Anma Özel Programı"na AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TÜRK MİLLETİ HER KOŞULDA ÜLKESİNİ SAVUNUR"

İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şehit yakınlarının acılarını rahatlatma adına bir program gerçekleştirdik. Ateş düştüğü yeri yakar. Şehit ailelerine her konuda yardımcı olmak zorundayız. Devletimiz elinden gelen her türlü desteği sağlıyor. Türk Milleti her koşulda ülkesini savunur" ifadelerini kullandı.

PROGRAM İKİ OTURUMLA GERÇEKLEŞTİ

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinlik İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan 'Şehit ve Şehit Olmak' başlıklı konferansı ile başladı.

Oturum Başkanlığı'nı Mahmut Bıyıklı'nın yaptığı etkinliğin ilk bölümünde tanınan özel isimlerin hayatı ve sergiledikleri mücadeleler anlatıldı.

Birinci oturumda; Mısırlı İslam düşünürü ve bir öğretmen olan Hasan el Benna, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kurucusu Hasan El Benna, Amerikalı İnsan hakları savunucusu Malik El-Şahbaz (Malcolm X) ve Şehid Metin Yüksel'in hayatı anlatıldı.

İkinci oturumda ise; 15 Temmuz şehitleri anıldı. Erol Olçok, şehit gazeteci Mustafa Canbaz ve Şehit Ömer Halisdemir'in hayatların izleyicilere aktarıldı.

Program Sanatçı Ömer Karaoğlu'nun konseri ile son buldu.


Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi
Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi
Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi
Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi
YORUMLAR
500
Muz ve avokado hırsızları yakalandı Muz ve avokado hırsızları yakalandı Son dakika haber: Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti Son dakika haber: Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
11:09 Arda Güler Real Madrid'e gidiyor!
11:04 Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü! Rusya'nın en büyük buğday ithalatçısı Türkiye
11:00 Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de 'Şehitleri Anma Özel Programı' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement