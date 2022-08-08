Bahçelievler 'de Selim T., iddiaya göre, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Doğan'ı başından vuran zanlı, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Beyza Doğan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa 'ya gönderildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü - Son Dakika

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