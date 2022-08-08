Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü

08.08.2022 13:41
Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü

Bahçelievler'de Selim T., iddiaya göre, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın evine zorla girdi.

Bahçelievler'de Selim T., iddiaya göre, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Doğan'ı başından vuran zanlı, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Beyza Doğan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Bahçelievler'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T,, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Zanlı Selim T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement