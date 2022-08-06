Bahçelievler'de korkunç olay! Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika
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Bahçelievler'de korkunç olay! Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı öldürüp, intihara kalkıştı

06.08.2022 23:03

İstanbul'un Bahçelievler semtinde 28 yaşındaki bir şahıs, zorla evine girdiği kız arkadaşı olduğu öne sürülen 16 yaşındaki genci banyoya götürüp ensesinden tabancayla vurdu. Saldırgan daha sonra, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Bahçelievler'de Selim Tekin (28) kız arkadaşı Beyza D. (16) nin evine geldi. Beyza D.'nin kardeşine zorla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yanında silah bulunan Selim Tekin, Beyza D.'yi banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı banyoya götürüp ensesinden vurdu, aynı silahla intihara teşebbüs etti

'KARDEŞİMİ KURTARIN"

Bütün bu olaylar yaşanırken evde bulunan Beyza D.'nin kardeşinin, 'Kardeşimi kurtarın" diye bağırdığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı banyoya götürüp ensesinden vurdu, aynı silahla intihara teşebbüs etti

İKİSİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Beyza D. ve Selim Tekin'in durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı banyoya götürüp ensesinden vurdu, aynı silahla intihara teşebbüs etti
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de korkunç olay! Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de korkunç olay! Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika
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