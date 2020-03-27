Bahçelievler'de semt pazarlarının koronavirüs düzenlemesine uyup uymadığı denetlendi - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni önlemler alınan semt pazarlarında sebze, meyve, temel gıda ile temizlik malzemeleri gibi zaruri ürünler dışında satış yapılmasına izin vermedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile semt pazarlarına yeni düzenlemeler getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, genelge kapsamında, semt pazarlarında gıda ve temizlik maddeleri dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceği, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olacağı, pazarların 19.00 itibarıyla toplanacağı ve sosyete pazarlarının da kurulamayacağı kaydedildi.

Belediye zabıta ekiplerinin, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Yenibosna ve Kocasinan mahallerindeki pazarlarda denetim yaptıkları belirtilen açıklamada, pazarlarda, sebze, meyve, temel gıda ve temizlik malzemeleri gibi zaruri olan ürünler dışındaki ürünlerin satışına izin vermediği vurgulandı.

Pazar esnafının, tezgahların arasının en az 3 metre olması, vatandaşa ürünlerin seçtirilmemesi ve ambalajsız satılan sebze meyvelerin poşetlenerek satılması konusunda uyarıldığı aktarılan açıklamada, "Pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlatan zabıta ekipleri, maskesi ve eldiveni olmayan satıcılara maske ve eldiven verdi. Pazarcı esnafa ayrıca tezgahlarının en geç saat 19.00'da toplanmış olması konusunda uyarı yapıldı." denildi.