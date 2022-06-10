İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki bir takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adnan Kahveci Bulvarı'nda yolcusuyla seyreden Engin G. idaresindeki 34 TEZ 27 plakalı takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu gören sürücü, yolcusunu indirip itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika