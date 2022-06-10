Adnan Kahveci Bulvarı'nda yolcusuyla seyreden Engin G. idaresindeki 34 TEZ 27 plakalı takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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