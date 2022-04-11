Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

11.04.2022 11:29
Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibosna D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde Güven Ergören idaresindeki 34 FS 1996 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri | Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Eskişehir'de yangın paniği Eskişehir'de yangın paniği

Bahçelievler, Tragger, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement