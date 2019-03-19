Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Silahla Yaralama

Bahçelievler'de Silahla Yaralama

1 saat önce

Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Bahçelievler'de Silahla Yaralama, System.String[]
Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Yakut Sokak'ta, B.S. ile Z.Ç. arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sırasında Z.Ç. silahla ateş ederek, B.S'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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