BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR  3 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR  3 YARALI (1) - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR  3 YARALI (1)

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR  3 YARALI (1), System.String[]

İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü DÖkümü

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-Olay yerinden  görüntüler


Kıbrıs Caddesi, Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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