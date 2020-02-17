(BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

(BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

6 saat önce

İstanbul DHA Bahçelievler'de eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve iki oğlu silahla vurularak yaralandı.

(BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI, System.String[]

İstanbul DHA

Bahçelievler'de eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve iki oğlu silahla vurularak yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çeyiz dükkanı bulunan S.B., daha önceden ortaklık kurarak, birlikte inşaat işi yaptığı kişiyle aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Adı öğrenilemeyen eski ortak dükkana gelerek, S.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Dükkanın önünde devam eden kavgada S.B.'nin ortalık yaptığı kişi silahla ateş açtı. S.B ve oğulları K.B ile S.B yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan K.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören çevredeki bir esnaf, "Yaralanan kişileri tanıyordum. Çay götürüyordum onlara. Burada esnaflar. Bir anda çatışma çıktı. Bir kişi silahla geldi ve ateş etti. 3 kişi yaralandı. İş yerine girmedi. Kapının önünde oldu olay. Bir kişinin durumu çok ağırdı. Genç biriydi. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. İçeride beraberlerdi galiba dışarı çıktılar. Dışarıda oldu olay. Kanaması olan bir yaralıya tampon yaptım. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Özel hareket polisleri

-Olay yeri inceleme

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detaylar


Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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