Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı -röportaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı -röportaj - Son Dakika

Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı -röportaj

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA 1'İ AĞIR 3 YARALI (3)-Röportaj.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA 1'İ AĞIR 3 YARALI (3)-Röportaj

Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı -röportaj

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
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