Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı -röportaj - Son Dakika

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Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı -röportaj
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA 1'İ AĞIR 3 YARALI (3)-Röportaj.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA 1'İ AĞIR 3 YARALI (3)-Röportaj
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