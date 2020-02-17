Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2) - Son Dakika

Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2)

7 saat önce

BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı.

Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2), System.String[]

İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada baba S.B. ile oğulları, K.B. ve S.B.  yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Bahçelievler, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuyan baloncuya yapılan alevli şaka, az kalsın ölümüne sebep oluyordu
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]