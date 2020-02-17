Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü - Son Dakika

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Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (2) ek görüntü
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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