Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü - Son Dakika

Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (2) ek görüntü

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü

Bahçelievler, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekmeğe zam yapmayan İmamoğlu'na Fırıncılar Federasyonu'ndan ilginç tepki: Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]