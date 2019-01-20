Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
43 dakika önce
ŞİRİNEVLER'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
ŞİRİNEVLER'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kafede çıkan tartışma da bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay Baçelievler, Şirinevler
Mahallesi'nde gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım 1 Sokak üzerinde bulunan bir kafe de oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri de olay yerine gelerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:35 Kaynak: DHA
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