Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

43 dakika önce

ŞİRİNEVLER'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
ŞİRİNEVLER'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kafede çıkan tartışma da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay Baçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım 1 Sokak üzerinde bulunan bir kafe de oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

Polis, Şirinevler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı

Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 09:18:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]