BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ 1 YARALI

6 saat önce

Şahin BOZKURT / İstanbul DHA Bahçelievler'de eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ 1 YARALI, System.String[]

Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

Bahçelievler'de eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ile 1 oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer oğlunun tedavisi sürüyor.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çeyiz dükkanı bulunan Sami Bulut ile daha önceden ortaklık kurarak, birlikte inşaat işi yaptığı Ali Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Eski ortak Ali Ş., bugün dükkana gelerek Sami Bulut ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Dükkanın önünde devam eden kavgada eski ortak, Sami Bulut ve oğullarına silahla ateş açtı. Sami Bulut ve oğulları Kürşat Bulut(34) ile Samet Bulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Sami Bulut ile oğlu Kürşat Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ciddiyetini koruyan Samet Bulut'un tedavisi ise sürüyor.

Olayı gören çevredeki bir esnaf, "Yaralanan kişileri tanıyordum. Çay götürüyordum onlara. Burada esnaflar. Bir anda çatışma çıktı. Bir kişi silahla geldi ve ateş etti. 3 kişi yaralandı. İş yerine girmedi. Kapının önünde oldu olay. Bir kişinin durumu çok ağırdı. Genç biriydi. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. İçeride beraberlerdi galiba dışarı çıktılar. Dışarıda oldu olay. Kanaması olan bir yaralıya tampon yaptım. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay yeri

-Özel hareket polisleri

-Olay yeri inceleme

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detaylar


Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi
Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]