Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

19 dakika önce

Bahçelievler'de iki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı.

Bahçelievler'de iki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı. Silahlı çatışmada karnından ve bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Çamlık Caddesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi sokağın ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma mahallede paniğe neden oldu. Kavga sonrasında iki kişi yaralandı. Mahalleli olay yerinde yerde yatan yaralıların başında beklerken durumu öğrenen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi sokağı güvenlik çemberine aldı. Ekipler olay yerinde çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Bacağından ve karnından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler, Çamlık, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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