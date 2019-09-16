Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de silahlı saldırı
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Bahçelievler'de silahlı saldırı

29 dakika önce

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı, System.String[]

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı.

Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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