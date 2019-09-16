Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2 yaralı
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Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2 yaralı

24 dakika önce

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2 yaralıİSTANBUL - Bahçelievler'de çeşitli sabıkalardan kaydı bulunan iki kişi silahlı saldırıya uğradı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de çeşitli sabıkalardan kaydı bulunan iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde bir kafede bulunan vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi börek yemeye devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bahçelievler de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan C.A. ve M.A. simli iki akraba oturdukları binaya girdikleri sırada araçla kendilerini takip eden 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdığı şahıslar vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Ateş açan saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken saldırıya uğrayan C.A ve M.A kendi araçlarıyla Bahcelievler Devlet Hastanesine gitti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırının yaşandığı yerde bulunan bir börekçideki vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi börek yemeğe devam ettiği görüldü.

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Bahçelievler, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
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