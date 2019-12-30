BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI

6 saat önce

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI, System.String[]

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B. sokakta  bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------

Olay yerinden görüntü

Polislerin inceleme yapması


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:31 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ - Son Dakika
23:30 Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
23:28 Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
23:24 Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri - Son Dakika
23:18 Sivas okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:34:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]