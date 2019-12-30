Bahçelievler'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

6 saat önce

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B. sokakta bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
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