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Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALINDI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALINDI... O ANLAR KAMERADA

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de bir PTT şubesinde sırada bekleyen N.A.'nın cüzdanı arkasında bekleyen Fatma E. tarafından çalındı.

BAHÇELİEVLER'DE SIRT ÇANTASINDAN CÜZDANI ÇALINDI... O ANLAR KAMERADA, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de bir PTT şubesinde sırada bekleyen N.A.'nın cüzdanı arkasında bekleyen Fatma E. tarafından çalındı. Yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde geçen Pazartesi günü  N.A. isimli kadının cüzdanı çalındı. Cüzdanının olmadığını fark eden N.A., bunun üzerine polise ihbarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PTT şubesinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler N.A.'nın cüzdanının sırada beklediği anda arkasında duran Fatma E.(40) tarafından, çantasının içerisinden yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti. Fatma E., aynı gün içerisinde Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Fatma E.'nin sırada N.A.'nın arkasında beklediği önce etrafındakilere baktığı, daha sonra N.A'nın sırt çantasını açarak cüzdanını aldığı ve kendi çantasına koyduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Fatma E.'nin N.A'nın cüzdanını alma anı


- İstanbul
Fevzi Çakmak Mahallesi, Bahçelievler, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:33 Kaynak: DHA
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