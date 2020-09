Bahçelievler'de sosyal mesafeli sabah sporu - Son Dakika

Bahçelievler'in her mahallesinde sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği başlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

Bahçelievler Belediyesi 30 Haziran itibariyle her mahallede sosyal mesafeli sabah sporu etkinlikleri başlattı. Bahçelievlerli vatandaşlar haftanın her günü kendi mahallesinde bulunan parklarda sabah sporunu gerçekleştiriyor. Her hafta Salı günü ise Yenibosna Çim Stadında sabah sporu eğitmenler eşliğinde yapılıyor. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ile birlikte stattaki sabah sporuna katıldı.

"Bahçelievlerli komşularımızla sabah sporuna başladık"

Sabah sporunun ardından konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'e pandemiden sonra böyle açık alanda, kapalı alanda olmamak kaydıyla Bahçelievlerli komşularımızla sabah sporuna başladık. Her mahallede sabah sporu yapılıyor. Bizim amacımız; özellikle bayanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızla, çocuk, genç, yaşlı, herkesle sporu yaymak. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlamak. Her yaşta yapılabilir. Sadece profesyonel, sadece okul zamanı, sadece bir kulüpte değil her vatandaşımıza bunu yaymayı hedefliyoruz. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürümüz ile komşularımızın yaptığı spora eşlik ettik. Onlar kadar iyi yapamıyoruz. Onlar her sabah yaptıkları için bizden daha iyi yapıyorlar. Tüm Bahçelievlerli komşularımız her mahallede yaptığımız sabah sporuna bekliyoruz" dedi.

"'Güne sporla başlıyoruz' projesini Bahçelievler'de uygulamak için geldik"

İyi sporlar dileyerek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Güne sporla başlıyoruz. Bugün Bahçelievler'de spor etkinliğine katıldık. Tabi Bahçelievler'de belediye başkanımız inanılmaz güzel işler yapıyor. Biz de belediye başkanımıza destek olmak ve 'Güne sporla başlıyoruz' projesini Bahçelievler'de uygulamak için geldik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sadece müsabaka organize eden değil aynı zamanda halkı spora teşvik eden bir kurumuz. Bu amaç doğrultusunda tüm etkinliklerimizi halka ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL