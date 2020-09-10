BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Genelgeye rağmen Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Yayınlanan genelgeye rağmen Yenibosna'daki otobüs duraklarında İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüs duraklarındaki yoğunluklar da dikkat çekti.