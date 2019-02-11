Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Şüpheli Ölüm

Bahçelievler'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de Irak uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de Irak uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:44 Kaynak: DHA

Irak, DHA, Güncel
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