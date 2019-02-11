Bahçelievler'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de Irak uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
- BAHÇELİEVLER'de Irak
uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:44 Kaynak: DHA
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