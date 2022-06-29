Bahçelievler'de sürücüsünün paniğe kapıldığı otomobil bankaya girdi - Son Dakika
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Bahçelievler'de sürücüsünün paniğe kapıldığı otomobil bankaya girdi

29.06.2022 16:20
Bahçelievler'de sürücüsünün paniğe kapıldığı otomobil bankaya girdi

BAHÇELİEVLER'de, başka otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü iddiaya göre paniğe kapılıp, fren yerine gaza bastı.

BAHÇELİEVLER'de, başka otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü iddiaya göre paniğe kapılıp, fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobilin banka şubesine girmesiyle sürücü ile bankadaki bir müşteri yaralandı.

Kaza, Soğanlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi Başak Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Başka otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü Emine Dağlı iddiaya göre paniğe kapılıp fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, banka şubesine girdi. Sürücü Emine Dağlı ile banka müşterisi Taner Yumdu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PANİKLE BANKAYA DALDI"

Ercan Mermer, "Kadın yukarı giderken otomobile hafif şekilde vurdu. Otomobil otomatik vites olduğu için o panikle bankaya daldı. Sürücüde cam kesitleri vardı. İlk müdahaleyi kendimiz yaptık. İçerideki müşterinin de ayağında hafif sıyrıklar vardı" dedi.

"İÇERDE 3,4 TANE MÜŞTERİ VARDI"

Ümit Özden, "Ben arkamı döndüğümde otomobili içeride gördüm. Burada otomobile çarpmış sonra bankaya daldı. İçerde 3,4 tane müşteri vardı. Zaten kimseyi içeri sokmadılar. Kadın panik halindeydi diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de sürücüsünün paniğe kapıldığı otomobil bankaya girdi - Son Dakika

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