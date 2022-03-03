BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de, yoldan geçen kadını taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin evi mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenilirken, taşlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, iki hafta önce, sabah saatlerinde, Şirinevler Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, tepki gösterdi. Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak, tepki gösterenlere küfürler savurdu. Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Balkonun camları kırıldıktan sonra taş atanlar dağıldı. Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.