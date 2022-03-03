BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR

03.03.2022 10:07
BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR

BAHÇELİEVLER'de, yoldan geçen kadını taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin evi mahalleli tarafından taşlandı.

BAHÇELİEVLER'de, yoldan geçen kadını taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin evi mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenilirken, taşlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, iki hafta önce, sabah saatlerinde, Şirinevler Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, tepki gösterdi. Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak, tepki gösterenlere küfürler savurdu. Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Balkonun camları kırıldıktan sonra taş atanlar dağıldı. Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR
BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR
BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR
BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR

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Şirinevler, Saldırı, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR - Son Dakika


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