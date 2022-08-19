İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı

19.08.2022 15:57
İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı

Bahçelievler'de, tadilat yapılan iş yerindeki merdivenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Bahçelievler'de, tadilat yapılan iş yerindeki merdivenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Kocasinan Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde bulunan dükkanda tadilat çalışmaları sırasında güçlendirme yapılan merdiven çöktü. Burada çalışan işçi Hüseyin Vural (49), çöken merdivenin beton blokları altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçi, Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI Kayseri'de pazarcıların silahlı- bıçaklı kavgası: 3 yaralı Kayseri'de pazarcıların silahlı- bıçaklı kavgası: 3 yaralı
Kaynak: AA

Bahçelievler, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika
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