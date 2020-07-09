BAHÇELİEVLER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde 03.15 sıralarında meydana geldi. Mehmet Salih Çimen'in idaresindeki 34 ES 6867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ali Yağcı,'nun sürdüğü 34 CZE 051 plakalı otomobile çarptı. Takla atan otomobil yoldan çıkarak yeşil alanda durdu. Kazada, takla atan otomobildeki yolcular Merve Küp ile Berfin Yiğitoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Merve Küp ile Berfin Yiğitoğlu, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırılırdı. Polisin yaptığı kontrolde Mehmet Salih Çimen'in 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 05:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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