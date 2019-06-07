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Bahçelievler'de taksinin takla atması kamerada

27 dakika önce

Bahçelievler'de seyir halindeki ticari taksi, bir aracın arka kısmına çarpmasının ardından kontrolden çıkarak takla attı.

Bahçelievler'de taksinin takla atması kamerada, System.String[]
Bahçelievler'de seyir halindeki ticari taksi, bir aracın arka kısmına çarpmasının ardından kontrolden çıkarak takla attı. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı kameralara yansıdı. Kaza, Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil şerit değiştireceği sırada seyir halindeki bir ticari taksinin arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya yol açan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı anlatan taksici Rafet Türkan'ın oğlu Emre Türkan, "Daha öncesinden babamla, beyaz aracın sürücüsü arasında tartışma oluyor. Babam kaçıyor şahıstan. Az ileride arkadan vuruyor, babama takla attırıyor. Babam hastanede. Bu kişinin bulunması lazım" dedi
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
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