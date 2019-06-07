Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bahçelievler'de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada

56 dakika önce

Bahçelievler'de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı.

Bahçelievler'de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada
İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki ticari taksi, bir aracın arka kısmına çarpmasının ardından kontrolden çıkarak takla attı. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı kameralara yansıdı.
Yaşanan feci kaza ticari taksiye bir araç arkadan çarptı. Taksinin takla attığı kazada sürücü yaralandı. Ticari taksiye çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Kaza Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil şerit değiştireceği sırada seyir halindeki bir ticari taksinin arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kontrolden çıkarak takla attı.
Yaralanan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya yol açan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Kazayı anlatan Taksici Rafet Türkan'ın oğlu Emre Türkan, "Daha öncesinden babamla, beyaz aracın sürücüsü arasında tartışma oluyor. Babam kaçıyor şahıstan. Az ileride arkadan vuruyor, babama takla attırıyor. Babam hastanede. Bu kişinin bulunması lazım" dedi
Bahçelievler'de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Bahçelievler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi Antalya'da Rus turist köpeği tekmeleyip, market sahibine kafa attı Yamaç paraşütçüsüne havada şahin saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de taksiye arkadan çarptı, sonra kaçtı...Taksinin takla attığı anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]