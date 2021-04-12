Bahçelievler'de taşlı, sopalı, bıçaklı "meydan muharebesi" kamerada - Son Dakika

Bahçelievler'de taşlı, sopalı, bıçaklı "meydan muharebesi" kamerada

12.04.2021 10:01
Bahçelievler'de taşlı, sopalı, bıçaklı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çıkan kavgada iki grup, birbirlerine taş, bıçak ve sopalarla saldırdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çıkan kavgada iki grup, birbirlerine taş, bıçak ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları havaya ateş açarak ayırmaya çalışırken, sokak ortasında adeta meydan muharebesine dönüşen kavga cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bahçelievler'de Suriye uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Adeta meydan savaşını andıran kavgada iki grup birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Birbirlerine acımadan vuran şahıslar, dakikalarca kavgayı sürdürdü. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bir süre sonra olay yerine geldi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekipler, grupları havaya ateş açarak dağıttı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Meydan muharebesine dönüşen kavga kamerada

Görüntülerde grubun birbirlerine saldırdığı ve polis ekiplerinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Bahçelievler'de taşlı, sopalı, bıçaklı meydan muharebesi kamerada
Bahçelievler'de taşlı, sopalı, bıçaklı meydan muharebesi kamerada

Bahçelievler, İstanbul, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de taşlı, sopalı, bıçaklı 'meydan muharebesi' kamerada - Son Dakika


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