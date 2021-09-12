Bahçelievler'de temizli işçileri, hamile kadının çöpe giden çantasını bulmak için seferber oldu - Son Dakika

Bahçelievler'de temizli işçileri, hamile kadının çöpe giden çantasını bulmak için seferber oldu

İSTANBUL - Bahçelievler'de hamile kadın, telefon ve eşyalarının içerisinde olduğu çantayı yol kenarında unuttu. Çantanın çöp arabası tarafından alındığını gören kadın eşi ile birlikte temizlik işçilerinin peşinden koşsa da yetişemedi. Çiftin başvurusu üzerine seferber olan Bahçelievler Belediyesi temizlik işçileri, boşaltılan çöpleri saatlerce arayarak hamile kadının çantasını buldu. Eşyalarını arayan işçilere teşekkür eden Kübra Balaban, "Doğumuma iki hafta var, fazlasıyla dalgınım. Büyük bir poşet vardı eşyalarımızın içinde olduğu. Bir baktım çöp arabası almış, götürmüş" dedi.

Balıkesir'de yaşayan Kübra Balaban, doğum yapmak üzere eşi Ozan Balaban ile İstanbul'a geldi. Doğumuna iki hafta kala İstanbul'a gelen çift, kalacak bir otel aramak için Bahçelievler'de dolaşmaya başladı. Bu sırada Kübra Balaban bir anlık dalgınlıkla telefonu ve eşyalarının içerisinde olduğu çantayı yol kenarında unuttu. Bu sırada yoldaki çöpleri toplayan Bahçelievler Belediyesi temizlik işçileri de çantayı alarak çöp arabasına attı. Son anda çantanın temizlik işçileri tarafından alındığını fark eden Balaban çifti, çöp arabasının peşinden koştu ancak yetişemedi. Hamile kadın bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi.

Belediye ekipleri çöp arabasını arıtma tesisinde boşaltarak hamile kadının çantasını bulmak için seferber oldu. Uzun süren aramanın ardından bulunan çanta, telefon ve eşyalar, çocuğuna kavuşmak için gün sayan anneye teslim edildi.

"Çöp arabasının peşine koştuk hep beraber"

Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür ettiğini söyleyen Kübra Balaban, "Telefonum bulunduğu için sevinçliyim. İç ekranı kırılmış ama sorun değil. Başka birinin elinde olmasındansa benim elimde olsun. İlaçlarım ve diğer eşyalarım da bulundu. Doğumuma iki hafta var, fazlasıyla dalgınım. Eşim ile akrabası giderken, büyük bir poşet vardı eşyalarımızın içinde olduğu. Telefonum, ilaçlarım ve şarj aletim vardı. Poşeti bana bıraktıklarını bilmiyordum. Bir baktım çöp arabası almış, götürmüş. Daha sonra orada bir kargaşa çıktı. Çöp arabasının peşine koştuk hep beraber" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun her anını kaydediyorum"

Doğum yapmak için İstanbul'a geldiğini söyleyen Balaban, "Balıkesir'e gelin gittim, buraya doğum yapmaya geldim. Çöp arabasının peşine geldim. Telefonum çok önemli benim için. Karnım büyüdükçe, çocuğumun her anını kaydediyorum" şeklinde konuştu.

Eşyaları çöpe giden Kübra Balaban'ın eşi Ozan Balaban ise, "Gece gece talihsizlik yaşadık. Bir pansiyon araştıralım dedik, başımıza bu olay geldi" ifadelerini kullandı.