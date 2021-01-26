Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı - Son Dakika

Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı

26.01.2021 08:12
Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı, System.String[]

Bahçelievler'de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı.

Bahçelievler'de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde bulunan 42 ECG 10 plakalı ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, İtfaiye, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'nin 2020'nin en beğenilen olayı anketinde ilk sırayı Ayasofya'nın ibadete açılması aldı Biden'ın aday gösterdiği Janet Yellen, ABD tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı oldu Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Dan Petrescu'dan 30 yıl sonra gelen itiraf: Fenerbahçe'yle ön sözleşme imzalamıştım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Sivasspor Sportif Direktörü Oray Baykal trafik kazası geçirdi Sivasspor Sportif Direktörü Oray Baykal trafik kazası geçirdi         
23:17
Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı         
22:40
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı         
21:42
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 08:43:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de ticari minibüs alevler içinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei