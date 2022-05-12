Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi

12.05.2022 14:29

Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi Oradan geçen bir kişi devrilen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduİSTANBUL Bahçelievler'de bir tırdan inşaat alanına indirilmek istenen tuğlalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi

Oradan geçen bir kişi devrilen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

İSTANBUL Bahçelievler'de bir tırdan inşaat alanına indirilmek istenen tuğlalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada oradan geçen bir kişi, tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, saniye saniye görüntülenen olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata tuğla getiren bir tır, sokak üzerine park edildi. Tırın malzeme indireceğini gören vatandaşlar, park halindeki araçlarını zarar görmemesi için ileri aldı. Aracını ileri aldıran Ayşegül A. isimli kadın evine geri döndü. Bir süre bekleyen tır da daha sonra yükünü indirebilmek için aracı ileri aldı. Tuğlalar inşaat alanına taşınmaya başladı. Tuğla yüklü paletlerden biri kaldırıldığı sırada diğer bir palete çarptı. Çarpmanın etkisiyle palet üzerinde bulunan tuğlalar Ayşegül A.'nın aracının üzerine devrildi. Bu sırada kaldırımdan geçen bir kişi de düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

"Aracım zarar görmesin diye ileri almıştım"

Aracı kullanılmaz hale gelen Ayşegül A., aracına zarar gelmemesi için ileri aldığını ancak tırın yeniden aracının yanına yanaşması sonucu olayın olduğunu belirterek, "Aracım kapının önündeydi sabah inşaata gelen tırın aracıma çok yakın olduğunu gördüm. Önümde bulunan araç çıktıktan sonra bende aracımı ileriye aldım. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için. Hatta evden ayrılırken sordum bir problem yaşanır mı diye bana bir sorun olmaz dediler. Tır hareket etmese bir sorun olmayacaktı. Sonra bana telefon edildi ve aracımın hasar aldığı söylendi. Geldiğimde tır aracıma çok yakındı. Benim aracımı bıraktığım yere gelmiş olduğunu gördüm. Aracım pert haldeydi. Ben yarım saat sonra çocuklarımı almaya gidecektim bu araçla. Araç ciddi anlamda çok zarar görmüş. Onun içerisinde biz de olabilirdik. Daha büyük bir felaket olabilirdi. Tırda hiçbir önlem yoktu. Şimdi 3 kişi suçu birbirlerine atıyorlar. Benim zararımı karşılamıyorlar uzlaşamadık. Biz onlardan sadece aracımızı talep ediyoruz başka bir talebimiz yok. Aracımızı krediyle aldık. Yarım saat sonra olsa orası okul yolu çok daha büyük felaket olabilirdi" diye konuştu.

Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi
Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi
Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi
Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi

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BAHÇELİEVLER'DE İNŞAATA İNDİRİLEN TUĞLALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ BAHÇELİEVLER'DE İNŞAATA İNDİRİLEN TUĞLALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi - Son Dakika
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