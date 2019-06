Bahçelievler'de toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafalar hiç değişmemiş.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafalar hiç değişmemiş. Hala millete tepeden bakıyorlar, hala milleti hiçe sayıyorlar, hala lafla peynir gemisi görülebileceğini sanıyorlar, hala oturdukları yerden hakikatleri gözden kaçırabileceklerine inanıyorlar. Daha açıkçası hala milleti kandırabileceklerini zannediyorlar." dedi.

Erdoğan, Bahçelievler'deki Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP zihniyetinin, "Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak" dediğini söyledi.

CHP'lilerce şimdi Mursi'nin ölümünün ardından Tweet'ler atılmaya başlandığını aktaran Erdoğan, "Tweet'lerinde 'Erdoğan senin akıbetin de Mursi gibi olacak' dediler. Şimdi ben de bu CHP zihniyetine sesleniyorum. Ey eğri büğrü zihniyet yanlış zihniyet, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Allah'ın takdiri nerede nasıl ne zamansa biz onu kucaklayarak bu yolda yürümeye kararlıyız." diye konuştu.

"Mursi'nin ölümü kutlu bir ölümdür, mutlu bir ölümdür" diyen Erdoğan, "Mahkeme salonunda 25 dakika can çekişirken bu zalim Mısır yönetimi ve oradaki adli kurum, kurullar, ne doktor, ne şu, ne bu... Çağırmadılar. Orada ölümünü beklediler. Şimdi ben de buradan sesleniyorum, Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum, Zalimler için yaşasın cehennem." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 23 Haziran'da İstanbul'u yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanının seçileceğini anlatarak, "Sandığa gittiğimizde ölçümüz projeleriyle birikimiyle yeteneğiyle ekibiyle kimin bu şehri daha iyi yönetebileceği olmalıdır. Buradan CHP'ye HDP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne görev vermiş vatandaşlarıma tekrar sesleniyorum. İstanbul, her ne sebeple olursa olsun geleceği risk altına sokulabilecek kazanımı tehlikeye atılabilecek bir şehir değildir." diye konuştu.

İstanbul'a hep birlikte sahip çıkmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından hangisinin İstanbul'un ulaşım sorununu, kentsel dönüşüm çalışmalarını, yeşilini, çehresini, düzenlenmesini, sosyal hizmetlerinin üstesinden gelebilebilecekse şehrin yönetiminin ona teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'a olan sevgilerinin, muhabbetlerinin ve verdikleri değerin en büyük ispatının, ülkenin en iyi projeler geliştiren şahsiyetlerinden birini bu şehre aday göstermeleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Dikkat ederseniz Binali Yıldırım kardeşimiz ne zaman proje derse, ne zaman yatırım derse, karşı taraf hemen laf kalabalığıyla işi başka tarafa çekiyor." dedi.

"Her konuda İstanbul'un çehresini biz değiştirdik"

1994 yılını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İstanbul'un yönetimine talip olduğumda, yarıştığımız diğer adaylar, projeleri ve hizmet taahhütleri ve değil, siyasi kavgalarıyla gündemdeydi. İstanbul için yüreği yanan, bir şeyler yapmak isteyen, sorunların çözümü için projesi olan tek aday bizdik. Bu şehir bizim kara kaşımıza, kara gözümüze meftun olduğu için değil, kendisine en iyi hizmeti vereceğimiz inancıyla belediye başkanı yaptı. Göreve geldikten kısa süre sonra çöpten temizliğe, içme suyundan, kanalizasyona, doğal gazdan ulaşıma, sosyal yardımlardan, spor tesislerine kadar her konuda İstanbul'un çehresini biz değiştirdik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde de İstanbul'un her meselesiyle yakından ilgilenmeyi sürdürdük. "

"Bizim her tercihe saygımız sonsuzdur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafalar hiç değişmemiş. Hala millete tepeden bakıyorlar, hala milleti hiçe sayıyorlar, hala lafla peynir gemisi yürütülebileceğini sanıyorlar, hala oturdukları yerden hakikatleri gözden kaçırabileceklerine inanıyorlar. Daha açıkçası hala milleti kandırabileceklerini zannediyorlar. Bizim her tercihe saygımız sonsuzdur. Çabamız ve endişemiz, İstanbul'a ve ülkemize daha güzel bir gelecek hayal ediyor oluşumuzdan kaynaklanıyor. " diye konuştu.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan İzmir'in bu zihniyetin elinde nasıl heba olup gittiğini hep beraber gördüklerini kaydeden Erdoğan, "İzmir susuzdu. İzmir'e suyu biz getirdik. Gördes Barajı'ndan İzmir'e su getirdik. Niye yapmadılar? İstanbul'da susuzdu. Tabii gençler bunu hatırlamaz ama 30 yaş, 40 yaş grubu hatırlar. Suları taşıyor muyduk, küvetleri dolduruyor muyduk? Bidonlarla taşımak üzere su istasyonları kurulmuştu İstanbul'da. Bu kardeşiniz Istranca Dağlarından İstanbul'a su getirdi, 140 kilometre. Dağları deldik. Anadolu Yakası'nda Melen'den aynı şekilde Ömerli'ye su getirdik. Dedik ki yetmez. Boğazın altından tüp geçitler oluşturduk. Oralardan da Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya su deplase ettik. İstanbul'lu susuz kalmasın diye. Bunları biz yaptık. Bunları aklı havsalası bunları almaz. Çöp dağlarını biz kaldırdık. CHP yönetimi vardı iş başında Ümraniye'deki çöplük patladı biliyorsunuz ve orada 39 vatandaşımız öldü. Belediyede kim vardı yine? CHP ama onu da biz çözdük. Orası şimdi spor tesisleri." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'daki hava kirliliğini çözdüklerini ifade eden Erdoğan, İstanbul'da 50 bin olan doğal gaz bulunan ev sayısını cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve çıkardıklarını söyledi.

Haliç'i temizlediklerini, Sütlüce mezbahanesini Haliç Kongre Merkezi yaptıklarını anlatan Erdoğan, Haliç'ten çıkardıkları çamuru 9,5 kilometre ötedeki Alibeyköy taş ocaklarına taşıdıklarını ifade etti.

Erdoğan, yaptıkları metrobüsün Sögütlüçeşme'den CHP adayının olduğu Beylikdüzü'ne kadar gittiğini dile getirerek, şimdi de hafif raylı sistem yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim 2013'te açılışını yaptıkları Marmaray'ı bugüne kadar kullananların sayısının 350 milyon olduğunu belirterek, "İşte biz yaparız, onlar konuşur. Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Biz yaptık. Benim ecdadım Fatih, karadan gemileri yürüttü biz de denizin altından yürütüyoruz. İşte bu. 3. Köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de biz yaptık. Ağır vasıtaları oraya aldık." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın dünyada ilk 3 içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, " Almanya'nın Berlin Havalimanı 17 yıldır yapılamıyor ama biz 5 yılda burayı yaptık. Farkımız bu. Bütün bunlarla beraber şimdi Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesine dönüştürüyoruz ve yanında bir fuar merkezi yapıyoruz. Diğer yanına yine devlet başkanlarının gelip indiği bir ufak havalimanını oluşturuyoruz. 25 ilçe belediyemiz millet bahçeleriyle millet kıraathaneleriyle inşallah ilçelerimizi zenginleştirecekler. Fakat Binali Bey'in riyasetinde İnşallah bunu çok daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İzmir'in çok daha kötü bir durumda olabileceğine işaret ederek, "Ama İstanbul sevdalısı bir kardeşiniz olarak biz, İzmir'in de bu haline üzülüyoruz. Kokudan geçilmiyor körfezde. Çünkü İzmir CHP'lilerin elinde. CHP demek pislik demektir, CHP demek çöp demektir, CHP demek kanalizasyon demektir. Bizde ise temizlik var." ifadelerini kullandı.

Notlar

Açılış töreninin düzenlendiği alanın farklı yerlerine Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan, konuşma yapacağı alana gelmeden önce yaklaşık 40 dakika boyunca Bahçelievler'de otobüsle vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı otobüsünden seslenen Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.

Otobüsün üzerinden vatandaşlara içinde çay bulunan bez torba dağıtan Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele kesimiyle hizmete alınan eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan Erdoğan'a Afganistan'da 3 kişi tarafından 12 ayda dokunan üzerine Cumhurbaşkanlığı Forsu bulunan ipek halı hediye edildi.

(Bitti)

