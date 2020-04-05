Bahçelievler'de toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

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Bahçelievler'de toplu taşıma araçları denetlendi
6 saat önce
Bahçelievler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri toplu taşıma araçlarında denetleme yaptı.
Bahçelievler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri toplu taşıma araçlarında denetleme yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda toplu taşıma araçlarını durdurarak yüzde 50 kuralı, sosyal mesafe ve maske denetiminde bulundu. Otobüs ve midibüsleri durduran polis ekipleri sürücü ve yolcuları kurallar konusunda uyardı. Denetim sırasında vatandaş ve sürücülerin kurallara büyük oranda uydukları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:42 Kaynak: DHA
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