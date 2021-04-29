BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK
29.04.2021 09:33
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da sabah saatlerinde toplu ulaşım duraklarında yoğunluk yaşandı. Tüm Türkiye'ye uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecine saatler kala, İstanbul'da son mesai günüyle sabahın erken saatlerinde duraklar doldu taştı. Şirinevler'de işlerine gitmek isteyenler metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Öte yandan D-100 Karayolu'nun da aralıklarla trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.
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