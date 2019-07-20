Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:39 Kaynak: AA
'un Bahçelievler
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eski Londra
Asfaltı üzerinde M.S'nin kullandığı 41 AAR 486 plakalı otomobil, Y.U'nun 34 VY 5822 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ş.T, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden alındı.
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