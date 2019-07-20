Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı
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Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eski Londra Asfaltı üzerinde M.S'nin kullandığı 41 AAR 486 plakalı otomobil, Y.U'nun 34 VY 5822 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ş.T, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden alındı.
Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı
Bahçelievler, İstanbul, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:48 Kaynak: AA
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