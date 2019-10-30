Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı

Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı

12 dakika önce

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu'ndan Atatürk Havalimanı istikametine giden 34 LAH 634 plakalı servis minibüsü, D100 yol ayrımında aynı istikamette ilerleyen 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan servis şoförü ise emniyete götürüldü.

Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Atatürk Havalimanı, Basın Ekspres Yolu, Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:01 Kaynak: AA
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