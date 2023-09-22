Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

KÖPRÜNÜN DUVARINA ÇARPTI

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaza yerinden kareler;