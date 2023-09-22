Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 22.09.2023 08:31

İstanbul Bahçelievler'de bir aracın tramvay köprüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

KÖPRÜNÜN DUVARINA ÇARPTI

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı.

Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaza yerinden kareler;

Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti
Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti
Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti
Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Bahçelievler, İtfaiye, Akif, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tramvay köprüsünün duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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