Bahçelievler'de park halindeki 3 kamyonet alev aldı - Son Dakika

Bahçelievler'de park halindeki 3 kamyonet alev aldı

Bahçelievler'de park halindeki 3 kamyonet alev aldı Bahçelievler'de park halinde bulunan 3 kamyonet alev alev yandı.

Bahçelievler'de park halindeki 3 kamyonet alev aldı İSTANBUL - Bahçelievler'de park halinde bulunan 3 kamyonet alev alev yandı.Araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Olay, Bahçelievler Kalender Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bir araçta bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler park halinde olan 2 kamyonete daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının trafoya sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken olay sonrası araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.

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