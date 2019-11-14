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BAHÇELİEVLER'DE ÜNLÜ BİR KAFENİN ORTAĞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHABahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

BAHÇELİEVLER'DE ÜNLÜ BİR KAFENİN ORTAĞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan ünlü bir kafenin önünde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne 3-4 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri belinden çıkardığı silahla kafe ortaklarından olan Yalçın K.'ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Yaya olarak kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

Yerde yatan yaralı

AKTÜEL

-Silahlı saldırının yaşandığı yer

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


Bahçelievler, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:17 Kaynak: DHA
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