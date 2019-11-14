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Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı silahlı saldırıda yaralandı

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan ünlü bir kafenin önünde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne 3-4 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri belinden çıkardığı silahla kafe ortaklarından olan Yalçın K.'ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Yaya olarak kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.


- İstanbul
Bahçelievler, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:21 Kaynak: DHA
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