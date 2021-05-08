Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 395 gram toz kubar ile ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 395 gram toz kubar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda 43 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.