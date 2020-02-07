Bahçelievler'de uyuşturucu satışı yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de uyuşturucu satışı yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de uyuşturucu satışı yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bahçelievler'de uyuşturucu satışı yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı, System.String[]

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, bir şüphelinin evinde yapılan aramada ayakkabının içine saklanmış uyuşturucu bulunması kameraya yansıdı.


Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 çocuk şahıstan A.Ö. polisleri görünce üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri yere attı. Ancak polis ekipleri durumu fark ederek uyuşturucu maddeyi atılan yerden aldı. Daha sonra Y.D. isimli çocuğun da yapılan üst aramasında bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine A.Ö., Y.D. ve beraberinde ki M.E.T. gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 çocuk hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.E.T. ise serbest bırakıldı.


Öte yandan, aynı mahallede farklı bir sokakta şüphe üzerine durdurulan M.Ş isimli şahsın yapılan üst aramasında da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra şahsın evinde yapılan aramada da bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs savcılığa sevk edildi. - İSTANBUL

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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