Bir eve temizlik için gelen yabancı uyruklu kadın yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir eve temizlik için gelen yabancı uyruklu kadın yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı

01.02.2023 10:30
Bir eve temizlik için gelen yabancı uyruklu kadın yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı

İstanbul Bahçelievler'de geçimini temizlik yaparak sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini çalıştığı evin penceresinden aşağı attı. 4. kattan düşen talihsiz bebek hayatını kaybederken, S.B. isimli kadın gözaltına alındı.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde, ev temizliği yaparak çalışan S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak önceki gün gece saat 04.00 sıralarında pencereden binanın bahçesine attı. Dün saat 14.00 sıralarında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"KİLOLUYUM' DEMİŞ"

Apartman görevlisi Adem Peynir, "Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi.

"BEBEK EVDE DOĞMUŞ"

Esnaf Çetin Sağlam da, "Bebeği önceki gece 04.30 sıralarında pencereden atmışlar. Ben de hiç fark etmedim. Polisleri komşular aramış. Kadın yabancı uyruklu, 10-15 gündür çalışıyormuş. Ev sahipleri de kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Nuray Yigit: nasıl bunları alıp evlerinde çalıştırıyorlar çocuğuna bunları yapan ev sahibine neler yapar neler Cevap Yaz 49 4 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: işten çıkarılırım diye korkuyorsun da sana o canı veren Allahtan korkmuyormusun? Allah bu ülkeyi senin gibilerden ıslah eylesin. Cevap Yaz 55 4 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Bunlar gercekten çok vahşi. İnsanlığını kaybetmiş desem olmaz. Çünkü hiç insanlık kalıntısı yokki. Hiç insan olmamışlar. Cevap Yaz 50 2 Yayından Kaldır
500
Yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı Yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı Bahçelievler'de bebeğini 4. kattan attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı Bahçelievler'de bebeğini 4. kattan attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Bahçelievler, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir eve temizlik için gelen yabancı uyruklu kadın yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Son Dakika: 6'lı Masa'nın mutabakat metnine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Keşke bakmaz olaydım
12:01 bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu
11:56 Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu
11:52 Erkan Baş'tan bin 500 TL olduğu iddia edilen kazağına yönelik eleştirilere yanıt
11:38 Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti
10:55 Balıkçıların korkulu rüyası! Atlantik Okyanusu'ndan geldi, Karadeniz'de ilk kez üremeye başladı
11:36 Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
11:31 İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı
11:26 2 kanser türüyle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: Survivor hayatımı altüst etti
11:25 Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 12:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bir eve temizlik için gelen yabancı uyruklu kadın yeni doğan bebeğini 4. kattan aşağı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement